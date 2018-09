Pharnext : David Stout rejoint le Conseil d’Administration de Pharnext

David Stout rejoint le Conseil d'Administration de Pharnext

PARIS, France, le 17 septembre 2018 à 17h45 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce la cooptation de David Stout en tant qu'administrateur indépendant de Pharnext. Il remplace le Dr. Philippe Chambon pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires appelés à approuver les comptes de l'année 2018.

David Stout a passé plus de vingt ans en tant que dirigeant dans des entreprises pharmaceutiques, avec une expérience particulièrement riche dans les opérations, le marketing, la chaîne d'approvisionnement et le commercial. Il fut notamment le Directeur Général des opérations pharmaceutiques du groupe GlaxoSmithKline (GSK). David Stout siège actuellement au conseil d'administration des sociétés Jabil Inc. et NanoBio Corporation.

« Nous remercions Philippe Chambon pour sa précieuse contribution à nos activités de développement et à l'élaboration de la stratégie commerciale de notre entreprise » a déclaré Daniel Cohen, Directeur

Général et fondateur de Pharnext.

Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration de Pharnext, s'est dit « heureux que David

Stout ait accepté de se joindre à nous à un moment charnière de Pharnext. Son expérience et sa connaissance profonde des enjeux dans le monde pharmaceutique seront des atouts précieux pour nos prochaines étapes de développement, notamment commerciaux. Je tiens aussi à remercier Philippe Chambon pour l'excellence de sa contribution aux travaux de notre conseil d'administration ».

David Stout a ajouté : « Je suis honoré d'avoir l'opportunité de travailler aux côtés de Daniel, Michel et de toute l'équipe Pharnext. L'approche de Pharnext, avec sa vision combinatoire de médicaments, a le potentiel d'être réellement révolutionnaire ».

À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™ offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom,

notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com

CONTACTS:

Pharnext

François Chamoun Directeur Juridique contact@pharnext.com +33 (0)1 41 09 22 30