Pharnext : a identifié un grand nombre de médicaments fréquemment prescrits repositionnables pour lutter contre le COVID-19, à l'aide de sa plateforme Pleotherapy(TM)

Une nouvelle stratégie pour repositionner rapidement des médicaments à partir de données cliniques existantes sur le COVID - 19

Les méthodes, résultats et propositions de Pharnext sont disponibles sur le site Preprints.org ( https://www.preprints.org/manuscript/202003.0302/v1 ) dans l'attente d'une publication

PARIS, France, le 23 Mars 2020 à 7 h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) , une société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche pour développer des combinaisons de médicaments innovantes basées sur les grandes données génomiques et l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui l'identification de 97 médicaments fréquemment prescrits, au moyen de sa plateforme de Pleotherapy, comme candidats potentiels au repositionnement dans le traitement du COVID-19.

Dans la situation actuelle d'urgence pandémique, la repositionnement de médicaments déjà connus est une méthode de choix avant la mise au point d'un vaccin. Un important effort de repositionnement est en cours à l'échelle mondiale. Pour autant, les connaissances sur le COVID-19, une infection virale apparue il y a moins de quatre mois, sont très limitées. Pour répondre à l'urgence, alors qu'il faudra au moins un an avant qu'un vaccin soit disponible pour les patients, Pharnext a appliqué une stratégie originale basée sur son expérience des mécanismes des maladies complexes et des méthodes bioinformatiques, afin de trouver plus rapidement des médicaments pour lutter contre cette infection virale.

Lorsqu'un virus infecte des cellules humaines, il détourne leur fonctionnement à son avantage, ce qui lui permet de proliférer au sein de l'hôte humain. La stratégie de Pharnext a consisté à évaluer quelle partie de ce fonctionnement cellulaire est affectée par les coronavirus (tels le SRAS et le MERS). Ceci a permis à Pharnext d'identifier des médicaments déjà approuvés pour des maladies courantes et qui pourraient potentiellement entraver le détournement de la machinerie cellulaire par le COVID-19. Au total, Pharnext a identifié 97 médicaments candidats, dont la plupart ne sont pas répertoriés comme des médicaments antiviraux. En outre, quatre des médicaments identifiés par la méthodologie de Pharnext sont déjà en cours d'essais cliniques pour le COVID-19, incluant la chloroquine.

Un grand nombre de ces médicaments candidats au repositionnement avaient été initialement développés et prescrits pour des maladies fréquentes telles que le diabète de type 2 et l'hypertension. Il se trouve que les personnes souffrant de ces maladies présentent les risques les plus élevés d'évoluer vers des formes graves de COVID-19. Cela suggère, qu'outre diverses raisons potentielles liant ces pathologies avec la séverité de COVID-19, un lien biologique entre ces maladies courantes, la sensibilité à COVID-19 et les médicaments identifiés par Pharnext.

La stratégie de Pharnext qui se concentre sur des médicaments déjà approuvés mais pour des maladies courantes comme candidats au repositionnement (par exemple : les statines, les anti-diabétiques et anti-hypertenseurs) présente deux avantages importants :

Prioriser rapidement les meilleurs candidats en comparant l'evolution de COVID-19 chez les patients prenant ces médicaments par rapport aux patients ne les prenant pas. Ceci peut se faire par l'analyse à grande échelle ("Big data") des dossiers médicaux ("données réelles"). Ceci permettra de lancer rapidement des essais cliniques de confirmation.

Fournir à la population : la propagation rapide du virus COVID-19 nécessite une réponse rapide. Après avoir prouvé leur efficacité, les meilleurs candidats médicaments seraient immédiatement et massivement disponibles car ils sont déjà largement produits pour traiter les maladies courantes.

"Pharnext se consacre à l'identification de médicaments qui pourraient être repositionnés pour traiter le COVID-19", a déclaré Daniel Cohen, MD, PhD, co-fondateur et Directeur Général de Pharnext. "A partir de notre approche de Pleotherapy, qui peut être appliquée à n'importe quelle maladie, Pharnext a conçu une méthode de repositionnement rapide de médicaments pour lutter contre ce coronavirus. Un effort international coordonné est nécessaire de toute urgence pour mutualiser i) les données complètes de patients infectés par le COVID-19 et ii) des installations confinées adaptées aux tests expérimentaux d'envergure. Dans l'intérêt des patients et des populations, nous espérons que la communauté biopharmaceutique et les agences de santé à un niveau mondial pourront collaborer pour trouver des voies d'approbation très rapides pour ces médicaments et d'autres à venir".

Les médicaments candidats proposés par Pharnext doivent être testés pour confirmer leur efficacité, que ce soit en mono- ou polythérapie, selon deux voies parallèles pour une évaluation pré-clinique accélérée et leur développement clinique : 1) sur des modèles précliniques standard de l'infection et 2) par l'analyse "en situation réelle" de "Big data" qu'il faut constituer à partir des dossiers médicaux des patients COVID-19 qui prennent déjà ces médicaments candidats. [1]

L'hydroxychloroquine, la chloroquine et l'azithromycine qui ont généré des résultats encourageants dans les essais cliniques ont également été identifiés par l'approche de Pharnext.

Pharnext étudie actuellement diverses options pour valider ses premiers résultats et faire avancer ses travaux en vue d'un traitement du COVID-19, au travers de différents partenariats.

À propos de COVID-19

COVID-19 est une infection respiratoire causée par le virus SRAS-CoV-2 (nCoV-2019), un coronavirus comme le MERS-CoV et le SRAS-CoV , qui est apparu pour la première fois il y a quatre mois en Asie, et qui a infecté plus de 26 0 000 personnes et causé plus de 11 000 décès dans le monde selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement approuvé contre le COVID-19 et les vaccins sont encore en phase précoce de développement .

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016 (notamment dans son chapitre 4 incluant les risques liés aux produits et au marché de la société, risques réglementaires et juridiques, risques liés au développement clinique des produits et aux interactions avec les autorités de santés, risques liés à la mise sur le marché de ses produits), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

