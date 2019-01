Pharnext

Pharnext annonce les nominations de Susanne Dorn en tant que Directrice des Affaires Réglementaires et de Serge Fitoussi en tant que Directeur Médical



PARIS, France, le 14 janvier 2019 à 17h45 (CET) -Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA),

« Nous sommes ravis d'accueillir Susanne et Serge au sein de notre équipe alors que nos activités cliniques et commerciales entrent dans une phase nouvelle et que notre société se transforme en entreprise biopharmaceutique », a déclaré Daniel Cohen, MD, Ph.D., co-fondateur et Directeur Général de Pharnext.« La solide expertise de Susanne en matière de réglementation et la vaste expérience de Serge en développement clinique constitueront de grands atouts pour nos équipes. Nous comptons sur leur expertise alors que notre pipeline progresse en phase avancée et que nous préparons la documentation réglementaire en vue de commercialiser le PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). »

Avant de rejoindre Pharnext, Susanne a été Responsable des Affaires Réglementaires en Immunologie et en Neurologie chez Sanofi Genzyme à Boston (Etats-Unis). Auparavant, elle a occupé des postes de Directions des Affaires Réglementaires chez Sanofi, Halozyme Therapeutics, Amylin Pharmaceuticals, Pfizer et Ciba/Novartis aux États-Unis et en Europe, dans plusieurs domaines thérapeutiques. En plus de 30 ans d'expérience, Susanne a assuré la Direction Réglementaire et le suivi de plus de 100 médicaments commercialisés ou en développement et conduit une dizaine de produits jusqu'à leur commercialisation aux États-Unis, en Europe et au Japon. Susanne est titulaire d'une Maîtrise de l'Université Albert-Ludwigs Freiburg (Allemagne), d'un diplôme en Affaires Réglementaires de l'Université de Cardiff et d'un Certificat de Management de l'Open University au Royaume-Uni.

Le Dr Serge Fitoussi rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur des Affaires Médicales chez Gensight Biologics. Auparavant, il a travaillé en tant que Responsable d'une aire thérapeutique chez Novartis et en tant que Directeur de Recherche Clinique chez Sanofi. Avant, Serge a travaillé en tant que Directeur Médical chez Tilak Healthcare. Il a également été fondateur et Président directeur général de Mediscis, une CRO spécialisée dans les essais cliniques au stade précoce. Il possède une grande expérience en développement clinique, rédactions de protocoles et contribution à la rédaction de dossiers réglementaires aux États-Unis et en Europe. Serge a plus de 25 ans d'expérience dans le développement de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de thérapie génique, en particulier dans les maladies neurodégénératives rares, les maladies neuropsychiatriques, respiratoires, inflammatoires et cardiovasculaires. Il est titulaire d'un Doctorat en Médecine avec une médaille d'argent et d'une Maîtrise en Sciences de l'Université de Paris.



À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. Le PXT3003 a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM) offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

