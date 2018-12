Pharnext

Pharnext annonce sa participation à la BMO 2018 Prescription for Success Healthcare Conference



10-Déc-2018 / 08:54 CET/CEST

Pharnext annonce sa participation à la BMO 2018 Prescription for Success Healthcare Conference





PARIS, France, le 10 décembre 2018 à 7h30 (CET) -Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA),



La présentation se déroulera comme suit : Date :Mercredi 12 décembre 2018 Heure :17h00 CEST

Si vous souhaitez rencontrer l'équipe de direction de Pharnext durant cet événement, merci de contacter Jane Urheim à l'adresse suivante :



À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext a deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé avec succès un essai de Phase 3 international pivot dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM) offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Pour plus d'informations, visitez notre site internet :





CONTACTS: Pharnext

Amit Kohli

Directeur des Opérations

contact@pharnext.com

+33 (0)1 41 09 22 30

Communication Financière (France)

Actifin

Stéphane Ruiz

sruiz@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 15 Relations Investisseurs (U.S.)

Stern Investor Relations, Inc.

Matthew Shinseki

matthew@sternir.com

+1 212 362 1200 Relations Investisseurs (Europe)

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529252 22

Relations Presse (Europe)

Ulysse Communication

Bruno Arabian

barabian@ulysse-communication.com

+33 (0)1 81 70 96 30 Relations Presse (U.S.)

RooneyPartners

Kate L. Barrette

kbarrette@rooneyco.com

