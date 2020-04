Pharnext : annonce ses résultats financiers 2019

Fin août 2019, Pharnext a conclu ses échanges avec la FDA au sujet des résultats positifs de son étude pivot de Phase 3 PLEO-CMT, précédemment annoncés en octobre 2018, au cours de laquelle le bras de la dose élevée avait été prématurément interrompu suite à un problème inattendu de stabilité de la formulation. En lien avec cet événement, la FDA a recommandé à Pharnext de conduire une étude clinique de Phase 3 supplémentaire pour les besoins du dossier d'enregistrement de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). La FDA a reconnu la CMT1A comme une maladie présentant un besoin médical élevé et non satisfait, ayant accordé la désignation « Fast Track » au PXT3003 en février 2019, et a encouragé Pharnext à échanger avec elle pour finaliser le plan d'étude clinique proposé.

a accordé le statut de Médicament Innovant Prometteur (PIM : Promising Innovative Medicine) au candidat- médicament le plus avancé de Pharnext, PXT3003, pour le traitement de la CMT1A chez les patients de 16 ans et plus. Le statut PIM indique qu'un produit de santé est un candidat prometteur à une mise à disposition avant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché britannique (EAMS : Early Access to MEdicine

Concernant la structure bilantielle, la variation nette de la trésorerie en fin d'année a diminué de - 6,5 millions d'euros et la dette financière a diminué de 26 millions d'euros du fait de la conversion en capital des obligations convertibles de Tasly et des intérêts. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 16,2 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 22,8 millions à fin 2018.

Scheme) pour le traitement, le diagnostic ou la prévention d'affections potentiellement mortelles ou gravement invalidantes présentant des besoins médicaux non satisfaits.

En mars 2020, Pharnext a identifié, à l'aide de sa plateforme PLEOTHERAPY™, 97 médicaments fréquemment prescrits comme candidats potentiels au repositionnement dans le traitement du COVID-19.

Pharnext a annoncé le 16 avril 2020 la nomination par le Conseil d'administration du Dr David Horn Solomon au poste de Directeur Général. Le Pr Daniel Cohen, cofondateur de Pharnext en 2007, occupera le poste de Président du Conseil Scientifique.

À PROPOS DE PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY®, dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00111911287).

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016 (notamment dans son chapitre 4 incluant les risques liés aux produits et au marché de la société, risques réglementaires et juridiques, risques liés au developpement clinique des produits et aux interactions avec les autorités de santés, risques liés à la mise sur le marché de ses produits), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.