Pharnext annonce ses résultats financiers semestriels 2018

PARIS, France, le 25 octobre 2018 à 7h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce

aujourd'hui ses résultats financiers du 1er semestre 2018.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2018

Au cours du 1er semestre 2018, Pharnext a conclu plusieurs levées de fonds.

En avril 2018, Pharnext a réalisé une première levée de fonds de 16 millions d'euros, dans le cadre d'un

placement privé auprès de la société CBLUX S.A.R.L pour un montant brut de 6,058 millions d'euros et d'une émission d'obligations convertibles en actions auprès de Tasly, groupe pharmaceutique chinois,

pour un montant complémentaire d'un total de 10 millions d'euros bruts.

Puis en juin, Pharnext a également conclu un accord pour une nouvelle levée de fonds obligataire de 20, 5 millions d'euros répartie en une enveloppe de 20 millions d'euros (maturité à 5 ans) auprès d'IPF

Partners divisée en trois tranches dont deux ont été actionnées et de 500 000 euros (maturité à un an) auprès de Yorkville Advisors.

En juin également, la Food and Drug Administration Chinoise (CFDA) a accordé le bénéfice d'un examen prioritaire à PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth Type 1A dans l'optique de la demande d'une autorisation de mise sur le marché en Chine au profit de la joint-venture créée entre Pharnext et Tasly.

INFORMATION FINANCIERE SYNTHETIQUE

Les principaux éléments financiers sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils proviennent des états financiers établis selon les normes IFRS, qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 24 octobre 2018. Les travaux d'audit ont été effectués et le rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification est en cours d'émission. Les états financiers complets sont accessibles

sur le site internet de Pharnext : www.pharnext.com.

Information Financière synthétique (IFRS)

En milliers d'euros 30/06/2018 30/06/2017 Produits des activités ordinaires 2 430 Autres produits 2 376 1 216 Frais de Recherche et Développement (8 925) (7 610) Frais généraux (3 289) (2 936) Résultat opérationnel (7 407) (9 331) Résultat financier (860) (767) Résultat net (8 266) (10 098) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles (7 856) (12 108) Flux de trésorerie générés par les activités de financement 13 602 1 740 Flux net de trésorerie (5 712) (10 521) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 18 167 6 149 Trésorerie proforma au 31 août 2018 30 959

Les produits opérationnels s'élèvent à 4 806 k€ au 30 juin 2018 et sont en forte augmentation par

rapport à la même période de 2017. Ils sont constitués principalement de 2 000 k€ de cession de licence et de l'estimation du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) acquis sur la période pour 2 233 k€.

Les dépenses de R&D sont intégralement comptabilisées en charges : elles ont progressé de 17,3 % entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018, et représentent 8 925 k€ à fin juin 2018.

Ce sont les dépenses de développements pré-cliniques et cliniques, sous-traitées à des sociétés spécialisées, qui expliquent l'essentiel de la progression, notamment à la suite du lancement de l'étude

clinique de Phase 3 de CMT1A en décembre 2015.

Les frais généraux sont également en augmentation (12 %) entre 2018 et 2017 (3 289 k€ versus 2 936 k€) et s'expliquent par la forte hausse des frais de marketing et publicité liée au stade actuel de développement du PXT3003 de Pharnext.

En conséquence, la perte opérationnelle s'élève à -7 407 k€ et la perte nette de la période ressort à -8 266 k€.

Les capitaux propres sont négatifs au 30 juin 2018 à -14 235 k€, contre -11 989 k€ au 31 décembre

2017. Il convient de noter qu'au 30 juin 2018, le total des obligations convertibles était de 24 021 k€ et si l'on considère ces obligations convertibles en tant que de quasi fonds propres, les capitaux propres sont potentiellement redevenus positifs.

La trésorerie nette progresse de 5 712 k€ sur la période analysée, et s'élève à 18 167 k€ au 30 juin 2018.

On notera qu'après intégration des opérations complémentaires de financement reçues en juillet 2018, la trésorerie de la société à fin août 2018 était de 31 millions d'euros.

EVENEMENTS POST CLOTURE ET PERSPECTIVES DE LA SOCIETE

En juillet, Pharnext a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté le plan d'investigation pédiatrique (PIP) pour PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

Début octobre, Vitaccess et Pharnext ont annoncé le lancement de l'étude observationnelle internationale CMT&Me, sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) au moyen d'une application numérique dédiée.

Plus récemment, Pharnext a communiqué le 16 octobre 2018 des résultats positifs de son essai clinique pivot de Phase 3 évaluant deux doses du PXT3003 contre placebo sur 15 mois pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) avec :

- atteinte via la dose élevée PXT3003 du critère principal d'évaluation, le score ONLS (Overall Neuropathy Limitations Scale), de façon statistiquement significative (p = 0,008) ;

- atteinte via la dose élevée PXT3003 du critère secondaire d'évaluation, le test de 10 mètres de marche, de façon statistiquement significative (p = 0,016), les analyses des autres critères secondaires d'évaluation étant en cours.

Pour plus de détail, nous vous renvoyons au communiqué de presse et à la présentation librement accessibles sur le site de Pharnext.

À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext a deux produits en développement clinique avec le PXT3003 bénéficiant du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis et PXT864 ayant obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. Sur cette base, la société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™ dans une optique d'aboutir à une efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités, y compris ses perspectives. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent decirconstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de base de Pharnext qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 2 juin 2016 sous le numéro I.16-050 ainsi que dans ses différents rapports et communiqués de presse, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société

(www.pharnext.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Pharnext dans un quelconque pays.

