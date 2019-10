Pharnext

Pharnext annonce ses résultats financiers semestriels 2019



Pharnext annonce ses résultats financiers semestriels 2019 PARIS, France, le 16 octobre 2019 à 18h00 (CEST) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du 1er semestre 2019. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2019 En janvier 2019, la société a réalisé une levée de fonds de 15 millions d'euros auprès de la société CBLUX, actionnaire historique. Dans le cadre d'un ensemble d'accords signés avec le groupe Tasly le 10 mai 2017, le groupe pharmaceutique chinois avait souscrit pour 25 millions d'euros prenant la forme d'obligations convertibles. Le prix de conversion de 13 euros représentait une prime de plus de 50% par rapport au cours de bourse de l'époque. Le 6 mars 2019, l'application des termes de l'accord a entrainé la mise en ?uvre de la conversion de la totalité de ces obligations convertibles. Le 4 février 2019, Pharnext a annoncé que l'agence de santé américaine FDA (Food and Drug Administration) a accordé la désignation « Fast Track » au développement du PXT3003 pour le traitement de patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Néanmoins, le 29 août, Pharnext a annoncé que l'agence de santé américaine FDA (« Food and Drug Administration ») a recommandé à la Société de conduire une étude clinique de Phase 3 supplémentaire pour le PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (« CMT1A »). Conformément à ce qui a été annoncé, au regard des résultats cohérents d'efficacité de PXT3003 observés dans les différentes études cliniques déjà conduites et de son très bon profil de sécurité à ce jour, la Société reste profondément confiante dans le potentiel de PXT3003 comme option thérapeutique, dont les patients atteints de la CMT1A ont besoin. INFORMATION FINANCIERE SYNTHETIQUE Les principaux éléments financiers sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils proviennent des états financiers établis selon les normes IFRS, qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 15 octobre 2019. Les travaux d'audit ont été effectués et le rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification est en cours d'émission. Les états financiers complets sont accessibles sur notre site internet : www.pharnext.com. Eléments du compte de résultat en KEUR - IFRS au 30 juin 2019 2018 Produits des activités ordinaires 213 2 430 Autres produits 1 777 2 376 Charges administratives et commerciales -4 214 -3 288 Frais de recherche et développement -8 008 -8 925 Résultat opérationnel -10 231 -7 407 Résultat financier -2 056 - 860 Résultat net -12 287 -8 266 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles -13 860 -7 856 Trésorerie nette liée aux activités d'investissement -177 -33 Trésorerie nette liée aux activités de financement 15 986 13 602 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 949 5 712 Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 710 18 167 Les produits opérationnels de la Société sont en baisse sensible par rapport à la même période de 2018 où ils représentaient 4.806 kEUR, avec une vente exceptionnelle d'une licence pour 2.000 kEUR. Un autre élément de baisse est une diminution du Crédit d'Impôt Recherche dont la principale raison est la baisse des dépenses de sous-traitances cliniques et certaines dépenses non éligibles. Ce sont les dépenses de développements cliniques, sous-traitées à des sociétés spécialisées, qui expliquent l'essentiel de la baisse des dépenses de R&D, du fait du calendrier des phases de tests cliniques. Les dépenses administratives et commerciales sont en augmentation de 925kEUR entre 2019 et 2018. La principale explication est la hausse sont les dépenses commerciales conformément au plan de développement de la société. La perte opérationnelle s'élève à - 10.231 kEUR en hausse sensible par rapport à celle de juin 2018 de -7.407 kEUR. L'évolution de cette perte s'explique en grande partie par la non-récurrence de la vente de licence qui avait procuré 2.000 kEUR en 2018. Deux éléments expliquent la hausse des charges financières : L'impact des intérêts de l'emprunt IPF n'existait pas au 1er semestre de 2018, et a entraîné 1.048 kEUR de frais financiers sur la même période de 2019 ;

L'impact de la conversion des OC Tasly qui a entraîné l'annulation du lissage des frais liés à la mise en place de cette émission d'obligations convertibles, soit 747 kEUR. La perte nette de la période ressort à -12 287 kEUR, contre -8.266 kEUR pour la même période de 2018. À propos de PHARNEXT Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.pharnext.com Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités, y compris ses perspectives. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de base de Pharnext qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 2 juin 2016 sous le numéro I.16-050 ainsi que dans ses différents rapports et communiqués de presse, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.pharnext.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Pharnext dans un quelconque pays. CONTACTS : Pharnext Peter Collum Chief Financial Officer /

