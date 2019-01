Pharnext : deux nominations à la direction

15/01/2019 | 08:11

Pharnext annonce les nominations de Susanne Dorn en tant que directrice des affaires réglementaires et de Serge Fitoussi en tant que directeur médical, 'alors que les activités cliniques et commerciales entrent dans une phase nouvelle', selon son directeur général.



Avant de rejoindre Pharnext, Susanne Dorn a été responsable des affaires réglementaires en immunologie et en neurologie chez Sanofi Genzyme à Boston. Auparavant, elle a occupé des postes chez des groupes comme Sanofi, Pfizer et Ciba/Novartis.



Serge Fitoussi rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de directeur des affaires médicales chez Gensight Biologics. Auparavant, il a travaillé en tant que responsable d'une aire thérapeutique chez Novartis et en tant que directeur de recherche clinique chez Sanofi.



