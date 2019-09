Pharnext : et Galapagos réussissent leur collaboration de recherche et développement

PARIS, France, le 9 septembre 2019 à 8h00 (CEST) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la réussite de sa collaboration de recherche et développement (R&D) avec Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), une société de biotechnologie au stade clinique avancé, spécialisée dans la découverte et le développement de petites molécules aux modes d'action novateurs.

Communiqué de Presse

Cette collaboration vise à élargir le marché de ces combinaisons à de nouvelles indications. Obtenir de nouveaux brevets permettrait ainsi d'augmenter significativement leurs valeurs.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique : SYNGILITY®, dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie- Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY. Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

À propos de Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ : GLPG) découvre et met au point des médicaments à petites molécules aux modes d'action novateurs, dont trois d'entre eux donnent des résultats prometteurs chez les patients, en développement avancé dans plusieurs maladies. Notre pipeline court de la Phase 3 aux programmes de découverte dans l'inflammation, la fibrose, l'ostéo-arthrite et d'autres pathologies. Notre ambition est de devenir une société biopharmaceutique mondiale de premier plan axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants.

CONTACTS

