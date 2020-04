Pharnext : et l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection annoncent un effort conjoint pour évaluer des médicaments potentiellement repositionnables contre le virus COVID-19

Pharnext

Pharnext et l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection annoncent un effort conjoint pour évaluer de s médicaments potentiellement repositionn ables contre le virus COVID - 19



Test s rapide s in vitro de candidats médi caments repositionnables identifiés par la plateforme Pleotherapy TM de Pharnext basée sur l'intelligence artificielle



PARIS, France, le 22 Avril 2020 à 8h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle (IA), et l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection, le seul IHU en France spécifiquement dédié à la recherche sur les maladies infectieuses, tropicales et la microbiologie clinique, ont annoncé aujourd'hui un nouvel effort conjoint visant à rechercher des candidats médicaments potentiels pour lutter contre le virus COVID-19.

Les travaux de recherche conjoints se concentreront sur des tests rapides in vitro d'un certain nombre de médicaments déjà approuvés qui avaient été précédemment identifiés par Pharnext comme candidats potentiels pour lutter contre le COVID-19 grâce à sa plateforme de Pleotherapy (TM) basée sur l'IA. Les tests porteront également sur plusieurs combinaisons prioritaires de médicaments, candidates contre le virus COVID-19 et également identifiées par la plateforme de Pleotherapy (TM) . Ces études précliniques seront réalisées sous la responsabilité de l'IHU Méditerranée Infection et s'appuieront sur les travaux avant-gardistes de cet institut.

« Avec l'implication d'une équipe aussi efficace et hautement qualifiée, nous anticipons des résultats in vitro importants à venir », a déclaré le Professeur Daniel Cohen, Fondateur et Président du Conseil Scientifique de Pharnext.

« Nous sommes tous engagés dans le même combat : traiter les patients COVID-19 le plus rapidement possible afin de ralentir l'épidémie et prévenir, traiter les formes sévères de la maladie », a ajouté le Professeur Didier Raoult, Fondateur et Directeur de l'IHU Méditerranée Infection.

À propos de COVID-19

COVID-19 est une infection respiratoire causée par le virus SRAS-CoV-2 (nCoV-2019), un coronavirus comme le MERS-CoV et le SRAS-CoV , qui est apparu pour la première fois il y a cinq mois en Asie, et qui a infecté plus de 2,3 millions de personnes et causé plus de 160 000 décès dans le monde selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement approuvé contre le COVID-19 et les vaccins sont encore en phase précoce de développement .

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

A propos de l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection

Financé par le Programme Investissements d'Avenir, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection est un centre de recherche, de soin, de formation et de valorisation spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il est dirigé par le Professeur Didier Raoult, microbiologiste le plus cité en Europe.

L'IHU Méditerranée Infection a pour objectif de condenser les moyens de lutte contre les maladies infectieuses, première cause de mortalité dans le monde (17 millions de morts par an), en un pôle majeur et stratégique au rayonnement local, national et international. Pour atteindre cet objectif, la fondation se décline en trois secteurs d'activité : l'innovation de services cliniques spécialisés à la pointe de la technologie en réunifiant et développant trois services de maladies infectieuses à Marseille,

l'attraction des chercheurs les plus performants au niveau international pour développer la recherche sur les maladies infectieuses,

la transformation de ces connaissances en éléments utiles pour l'homme, sous forme de produits diagnostiques ou thérapeutiques, en développant des rapports privilégiés avec des partenaires industriels, nationaux et régionaux. Les membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection sont : Aix-Marseille Université, l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Service de Santé des Armées, la Fondation Mérieux, l'Etablissement Français du Sang (EFS) et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).

L'IHU Méditerranée Infection a été bâti grâce au soutien financier du Programme Investissements d'Avenir piloté par le Secrétariat Général à l'Investissement, du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, du Département des Bouches du Rhône, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Ville de Marseille.

Plus d'information sur https://www.mediterranee-infection.com/.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016 (notamment dans son chapitre 4 incluant les risques liés aux produits et au marché de la société, risques réglementaires et juridiques, risques liés au développement clinique des produits et aux interactions avec les autorités de santés, risques liés à la mise sur le marché de ses produits), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.



Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.



