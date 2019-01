Pharnext : gagne +2%, un broker en soutien

25/01/2019 | 16:27

Le titre Pharnext avance ce vendredi, à environ une heure de la clôture, de près de 2% à Paris, porté par des propos positifs d'Invest Securities.



L'analyste a en effet annoncé ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre, estimant que l'entreprise est capable de 'transformer l'essai en 2019'.



'La société a réalisé un placement privé de 15mE à un prix de 14,70 euros, sans décote, auprès de CB Lux. Cette opération permet d'apporter des fonds supplémentaires afin de financer le lancement de Syngility dans la maladie CMT1A en Europe et aux US. Bien que le choix entre commercialisation en directe ou via des licences commerciales ne soit pas encore fait et que l'opération laisse transparaître une volonté de procéder avec une dilution minimale en capitalisant sur les résultats de phase III positifs, nous conservons notre modèle de commercialisation en directe avec 20mE additionnels nécessaires', retient Invest.



La cible du broker passe ainsi de 16 à 20 euros, accompagnée d'une recommandation toujours à l'achat.





