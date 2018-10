Pharnext : lancement d'une étude dans la maladie CMT

09/10/2018 | 11:52

Pharnext et Vitaccess, société de numérique dans le domaine de la santé, annoncent le lancement d'une étude internationale sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) au moyen d'une application numérique dédiée nommée CMT&Me.



CMT&Me est une étude observationnelle non interventionnelle sponsorisée par Pharnext, conçue pour recueillir des données de vraie vie de patients CMT et ainsi de mieux comprendre l'impact de la maladie sur leur vie quotidienne.



L'application est lancée cette semaine aux États-Unis et sera déployée dans quelques semaines en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle a été développée en collaboration avec des experts internationaux de la CMT et les associations de patients.



