Pharnext : met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

PARIS, France, le 19 novembre 2019 à 17h45 (CEST) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres visant à augmenter notre flexibilité financière et à accroitre la liquidité du titre au bénéfice de ses actionnaires.

« Cette opération reste essentiellement motivée par notre volonté d'augmenter notre flexibilité financière, aux côtés des autres outils et ressources de financement, pour les besoins de la mise en ?uvre du plan d'actions incluant la finalisation du protocole de l'étude clinique additionnelle de Phase 3 et son initialisation dans la CMT1A. Nous avons choisi Kepler Cheuvreux pour leur professionnalisme et leur grande expérience en la matière » indique Peter Collum, Directeur Financier de Pharnext.

Pour rappel, au cours du premier semestre 2019, Pharnext a renforcé ses fonds propres en réalisant un placement privé de 15 millions d'euros et en convertissant les obligations détenues par Tasly pour 25 millions d'euros. En outre, la société disposait d'une trésorerie de 24,71 millions d'euros au 30 juin 2019[1].

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire un maximum de 3.000.000 d'actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 15 MEUR[2]) à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 7,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en tant qu'intermédiaire financier, de garantir la souscription des actions sur la durée, dans le cadre d'un engagement de prise ferme. Enfin, Pharnext conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Cette opération a été mise en ?uvre conformément à la 22ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2019.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Pharnext à ce jour verrait sa participation passer à 0,835% du capital au terme de cette opération dans l'hypothèse d'un nombre d'actions émises inchangé au terme de l'opération.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication sur le site Internet de Pharnext.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ("AMF"), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités, y compris ses perspectives. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de base de Pharnext qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 2 juin 2016 sous le numéro I.16-050 ainsi que dans ses différents rapports et communiqués de presse, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.pharnext.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marches financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Pharnext dans un quelconque pays.

CONTACTS :

Pharnext

Peter Collum

Directeur Financier et Directeur Business Développement

investors@pharnext.com

+33 (0)1 41 09 22 30