Pharnext : tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 17 juillet 2020

PHARNEXT | CREATING NEW SOLUTIONS

Prof. Lawrence Steinman, MD - Professeur au sein du département "Neurology and Neurological Sciences, Pediatrics and Genetics" à l'université de Stanford (Californie). Larry est titulaire de la Chaire George A. Zimmermann « Sciences Neurologiques, Neurologie et Pédiatrie ».

- Professeur au sein du département "Neurology and Neurological Sciences, Pediatrics and Genetics" à l'université de Stanford (Californie). Larry est titulaire de la Chaire George A. Zimmermann « Sciences Neurologiques, Neurologie et Pédiatrie ». Elisabeth Svanberg, MD, PhD - Directrice du Développement au sein de Ixaltis SA, Elisabeth est administratrice de Galapagos NV et de Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), entre autre mandats. Elisabeth a occupé des fonctions en matière de développement au sein de Serono, Bristol-Meyers Squibb et Johnson&Johnson.

Sous réserve de l'approbation de la nominations de ces administrateurs par les actionnaires, le Conseil sera composé de 10 administrateurs, 5 membres se retirant de leur mandat respectif à l'issue de la prochaine AGM. Dans ce contexte, le Conseil serait constitué d'Alexandre Berda, Pierre Bastid, Jean Combalbert, Kenneth Lee (représentant Tasly Hong-Kong Pharmaceutical Ltd), Philippe Pouletty (représentant Truffle Capital SAS), Michel de Rosen, Joshua Schafer, David H. Solomon, Lawrence Steinman, Elisabeth Svanberg.

Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration, déclare : « Je suis ravi de proposer à l'AGM la nomination de ces talentueux et expérimentés candidats. Nous sommes convaincu qu'un tel renouvellement renforcerait significativement l'expertise du Conseil d'Administration dans des domaines clés pour les étapes essentielles de développement à venir et de création de valeur. Ces nouveaux administrateurs enrichiraient Pharnext avec leurs solides compétences dans le développement clinique, la neurologie, la stratégie, les partenariats. Nous sommes extrêmement reconnaissant aux administrateurs en partance pour leur énergie, leur contribution et leur dévouement à Pharnext et, en particulier, nous remercions et exprimons notre gratitude à notre fondateur, Dr. Daniel Cohen, pour sa vision et sa passion. Nous lui sommes reconnaissants de prendre la présidence du futur conseil scientifique de Pharnext.»

Dr David Horn Solomon, Directeur Général, ajoute : « Je suis honoré de la confiance du Conseil qui recommande ma nomination en tant qu'administrateur. Je me réjouis de cette perspective de voir ces personnes talentueuses et expérimentées rejoindre le Conseil. Ces nouveaux administrateurs contribueraient grandement au développement de Pharnext en travaillant avec le management dans les étapes capitales de création de valeur de la societe. »

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY®, dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase III international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™. La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016 (notamment dans son chapitre 4 incluant les risques liés aux produits et au marché de la société, risques réglementaires et juridiques, risques liés au développement clinique des produits et aux interactions avec les autorités de santés, risques liés à la mise sur le marché de ses