PHILIP MORRIS INTERNATIONAL : abaisse ses prévisions annuelles

Philip Morris a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et abaissé ses prévisions annuelles. Le fabricant américain de cigarettes est pénalisé par un redressement fiscal signifactif en Russie, et plus globalement, par la baisse structurelle de la demande conjuguée à la concurrence des systèmes alternatifs de consommation de nicotine. Le groupe table sur un BPA 2019 d'environ 4,73 dollars, contre 4,94 dollars auparavant. Le consensus vise 5,04 dollars.Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 16% à 1,9 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,43 dollar. Wall Street tablait sur 1,36 dollar.Les ventes nettes ont reculé de 1,8% à 7,64 milliards. Le marché visait 7,65 milliards.