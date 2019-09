Philip Morris International : PHILLIP MORRIS et ALTRIA jettent l'éponge

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRIA GROUP 0.21% 40.9295 -17.53% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.06% 75.78 7.19%

0

Divorcés il y a plus de 10 ans, Philip Morris et Altria envisageaient de se remettre ensemble. Las. Finalement, les deux fabricants de cigarettes ont décidé de poursuivre leur propre route. Ils préfèrent continuer d'investir séparément dans l'IQOS, un appareil de tabac chauffé disposant d'une autorisation de commercialisation de la part des autorités sanitaires américaines. Philip Morris, qui possède la marque Marlboro, a investi 6 milliards de dollars pour développer l'IQOS dont elle a fait la promotion auprès des plus gros fumeurs.