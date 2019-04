Philip Morris : au-dessus du consensus au trimestre

18/04/2019 | 14:41

Philip Morris a fait état ce jeudi, avant l'ouverture de Wall Street, d'un bénéfice par action (BPA) de 87 cents au titre du premier trimestre de son exercice, en recul de 13 cents en l'espace d'un an.



Le BPA ajusté est ressorti pour sa part à 1,09 dollar, en hausse de 9 cents par rapport au premier trimestre 2019 et supérieur à la prévision moyenne des analystes de 98 cents.



Le chiffre d'affaires a a contrario reculé à près de 6,8 milliards de dollars, contre 6,9 milliards au terme des 3 premiers mois de 2018.



S'agissant de ses prévisions, Philip Morris table sur un BPA ajusté de 5,09 dollars à fin 2019.



