Philip Morris : consensus battu au 3e trimestre

Philip Morris International dévoile un BPA ajusté en repli de 0,7% à 1,43 dollar au titre du troisième trimestre, dépassant néanmoins de sept cents le consensus de marché. A base comparable et hors effet de changes, il s'est accru de 5,9%.



A plus de 7,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de tabac s'est accru de 1,8% en données publiées et de 7% à base comparable et hors effets de changes, malgré un tassement de 5,9% de ses volumes de cigarettes livrés.



Pour l'ensemble de l'année 2019, la direction de Philip Morris International réaffirme son objectif d'un BPA ajusté égal ou supérieur à 5,28 dollars, reflétant une croissance hors effets de changes d'au moins 9%.



