Philip Morris : dépasse les attentes au 3e trimestre

Philip Morris International dévoile un BPA ajusté en croissance de 13,4% à 1,44 dollar au titre du troisième trimestre, dépassant ainsi de 16 cents le consensus de marché. Hors effet de changes défavorable, il s'est même accru de 20,5%.



A 7,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de tabac s'est accru de 0,4% en données publiées et de 3,3% hors effets de changes, malgré un tassement de 1,7% de ses volumes de cigarettes livrés.



Pour 2018, Philip Morris International réaffirme son objectif d'un BPA publié compris entre 4,97 et 5,02 dollars, et d'un BPA ajusté de 4,72 dollars reflétant une croissance hors effets de changes d'environ 8 à 9%.



