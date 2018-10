Philip Morris fait mieux que prévu au troisième trimestre, hausse du titre

Données financières ($) CA 2018 29 253 M EBIT 2018 11 541 M Résultat net 2018 7 805 M Dette 2018 25 862 M Rendement 2018 5,27% PER 2018 16,87 PER 2019 15,97 VE / CA 2018 5,26x VE / CA 2019 5,07x Capitalisation 128 Mrd Graphique PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PHILIP MORRIS INTERNATIONA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 92,1 $ Ecart / Objectif Moyen 8,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre André Calantzopoulos Chief Executive Officer & Director Louis C. Camilleri Non-Executive Chairman Jacek Olczak Chief Operating Officer Martin G. King Chief Financial Officer Patrick Brunel Chief Information Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PHILIP MORRIS INTERNATIONAL -20.97% 127 951 ALTRIA GROUP -13.96% 114 279 BRITISH AMERICAN TOBACCO -33.62% 99 820 JAPAN TOBACCO INC -19.82% 51 879 ITC 6.99% 46 933 IMPERIAL BRANDS -18.29% 32 033