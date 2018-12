Philip Morris : le titre profite d'une analyse positive

28/12/2018 | 17:38

Les actions de Philip Morris International, le fabricant de cigarettes Marlboro, sont en hausse de plus de 2% à la bourse de Wall Street, profitant d'une analyse positive.



Dans un rapport envoyé aux clients, les analystes de Piper Jaffray maintiennent leur recommandation 'surpondérée' sur le titre, avec un objectif de cours de 110 dollars.



'Les baisses récentes des cours des actions semblent exagérées, et nous restons optimistes pour 2019', indique le bureau d'études.



Piper Jaffray pense que le secteur de la cigarette de Philip Morris International reste 'fort' et ajoute que la cigarette électronique du groupe iQOS a fait ses preuves 'auprès des consommateurs'.



