Philip Morris : solides résultats trimestriels

18/07/2019 | 14:13

Le groupe américain Philip Morris International a fait état ce jeudi d'une hausse de son bénéfice par action trimestriel en données ajustées, de l'ordre de +3,5%.



Le BPA du deuxième trimestre s'affiche ainsi à 1,46 dollar. En données comparables et hors effets de change, il augmente de 15%. Là encore en données comparables, les revenus nets augmentent de 9%.



S'agissant de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019, le géant du tabac s'attend à un BPA ajusté de 5,28 dollars, à comparer à 4,84 dollars en 2018. Hors effets de change et à périmètre constant, cela correspondrait à une hausse du BPA d'un exercice à l'autre supérieure à 9%.





