Philip Morris Intl : Jefferies dégrade sa recommandation

24/08/2018 | 14:37

Jefferies dégrade sa recommandation sur Philip Morris International (PMI) de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 93 à 80 dollars, au sein d'une note sectorielle consacrée aux grandes valeurs mondiales du tabac.



Le broker voit une perte de part de marché significative de PMI dans le tabac brûlé au Japon au second semestre, des volumes totaux de tabac à plus long terme sous la pression de l'essor du vapotage et maintenant une contribution plus petite du tabac brûlé aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.