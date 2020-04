L'assemblée générale de Phoenix Mecano le 20 mai, mais sans ses actionnaires

Zurich (awp) - L'assemblée générale de Phoenix Mecano est maintenue au 20 mai, mais elle se tiendra sans la présence physique de ses actionnaires en raison du coronavirus. La publication des résultats 2019 et du premier trimestre 2020 a été avancée au 16 avril, après clôture de la Bourse.

Les actionnaires pourront exercer leurs droits via un mandataire indépendant. L'agenda de la réunion et les propositions du conseil seront publiés les 17 et 18 avril. "Cela donnera plus de temps aux actionnaires pour exercer leur droit de vote", selon le communiqué paru lundi soir.

La conférence de presse et celle des analystes financiers prévues le 23 avril sont annulées.

