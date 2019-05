Phoenix Mecano change de norme comptable

Zurich (awp) - Le fabricant de boîtiers et composants industriels Phoenix Mecano a changé de norme comptable, optant pour Swiss Gaap Fer à partir de cet exercice au lieu de la norme internationale IFRS jusqu'à présent en vigueur.

Cette nouvelle norme est plus en adéquation avec la taille et l'activité de la société, a signalé cette dernière vendredi dans un communiqué. La complexité et les nombreuses exigences liées à l'IFRS étaient devenues trop coûteuses.

En tenant compte de ces changements comptables, les résultats 2018 auraient augmenté de 5,5 millions d'euros au niveau du résultat d'exploitation, qui aurait alors atteint 51 millions. La marge opérationnelle aurait pris 1 point ce pourcentage à 8% et le bénéfice net aurait progressé de 3,5 millions à 36 millions.

Le groupe schaffhousois restera coté sur l'indice élargi SPI de la Bourse suisse.

