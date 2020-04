Phoenix Mecano: croissance au premier trimestre, doutes pour la suite

Zurich (awp) - Le groupe Phoenix Mecano a vu ses recettes croître sur un an au cours des trois premiers mois de 2020 grâce à ses acquisitions. Toutefois, en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus, le fabricant de composants et boîtiers électroniques va proposer un sérieux coup de rabot sur la rémunération de ses actionnaires.

Le chiffre d'affaires consolidé réalisé entre janvier et mars s'est établi à 650,8 millions d'euros, en hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2019. Toutefois, ajusté des effets d'acquisition et en monnaies locales, l'évolution est négative de 2,2%, précise l'entreprise jeudi soir dans un communiqué.

La rentabilité s'est en revanche nettement détériorée. En raison notamment d'un effet de base, l'excédent opérationnel a chuté plus de moitié (-54,5%) à 23,4 millions d'euros. Même hors exceptionnels et effets de base, le repli est de 20,1%. Le résultat net accuse quant à lui un plongeon de près de deux tiers (-61,5%) à 13,9 millions, pour une marge afférente de 2,0%, contre 5,5% un an plus tôt.

Evoquant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la conjoncture mondiale, la direction de Phoenix Mecano estime qu'il est pour l'heure impossible de prévoir quand le choc de la demande aura atteint son apogée dans les différents marchés et secteurs, et combien de temps sera nécessaire jusqu'à ce que les conséquences économiques soient surmontées.

Direction et conseil d'administration s'attendent à un deuxième et troisième trimestres "très difficiles", marqués par un "fort ralentissement des activités", sans toutefois se risquer à formuler des prévisions chiffrées au vu des incertitudes actuelles.

Reste que le groupe s'est fixé comme objectifs prioritaires de préserver ses liquidités et de réduire ses coûts. Il estime que la robustesse de son bilan et de sa trésorerie devrait lui permettre de faire face à une récession sur les marchés mondiaux.

Afin de maintenir ses liquidités et soutenir des projets d'investissement, le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale du 20 mai prochain de raboter le dividende à 10 francs suisses par action, contre 17 francs suisses, rappelant que ce dernier a crû progressivement de 70% au cours des dix dernières années.

buc/rp