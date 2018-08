Phoenix Mecano engrange des résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - Le fabricant de composants et de boîtiers électroniques Phoenix Mecano a vu ses résultats progresser au premier semestre. Le groupe a en outre confirmé jeudi son bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires brut a crû de 5,4% sur un an à 339 millions d'euros, représentant une hausse de 8,4% hors effets de change. Les entrées de commandes de leur côté ont augmenté de 10,2% à 349,9 millions et le ratio "book-to-bill" s'est établi à 103,2% contre 98,6% il y a un an, précise le communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 34,5% à 28,3 millions, dopé notamment par des effets uniques. Le bénéfice net a également pris 34,1% à 19,2 millions.

A l'exception des entrées de commandes, l'ensemble des résultats est quelque peu supérieur au consensus AWP.

Pour 2018, Phoenix Mecano a confirmé tabler sur un Ebit oscillant entre 40 et 46 millions d'euros.

lk/al