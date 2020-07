Stratégie du fonds géré par PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / de sa fortune totale dans des actions émises par des sociétés contribuant à la réduction des émissions de carbone (en encourageant la production et la consommation d'énergie propre, par exemple). L'univers d'investissement n'est pas limité à une zone géographique précise. Les sociétés ciblées seront surtout, mais pas exclusivement, des sociétés actives dans les domaines suivants: ressources et infrastructures plus propres, équipements et technologies réduisant les émissions de carbone, génération, transmission et distribution d'énergie plus propre, transports et carburants plus propres et efficacité énergétique.

Performances du fonds : Pictet-Clean Energy P EUR

Performances Historiques Glissantes au 15-07-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +9.15% +9.24% +22.56% +5.62% +20.05% +29.63% +32.98% Catégorie 13.16% 11.14% 23.75% 9.39% 23.78% 32.87% - Indice 16.17% 13.02% 24.95% 10.42% 28.09% 69.32% -

Exposition sectorielle au 31-05-2020

Exposition par type d'actif au 31-05-2020 Long Court Nets Actions 98.96% 0% 98.96% Liquidités 1.9% 0.94% 0.96% Obligations 0.13% 0.05% 0.08%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.