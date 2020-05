Pierer Mobility: KTM va reprendre sa production le 11 mai

Zurich (awp) - Le constructeur de deux-roues KTM, entité du groupe Pierer Mobility, va reprendre sa production lundi, après presque deux mois d'arrêt. Les mesures de chômage partiel qui concernaient l'ensemble des 3800 employés seront levées graduellement jusqu'au 18 mai, indique mardi le groupe autrichien coté à la Bourse suisse.

KTM avait tiré temporairement la prise le 12 mars, pour répondre aux effets de la crise du coronavirus qui touchait ses fournisseurs en Italie. Cette interruption devait initialement durer deux semaines.

Le motoriste autrichien affirme par ailleurs que les recettes tirées des marchés ayant déjà rouvert, soit la Scandinavie, l'Autriche, l'Allemagne et la Chine, laissent entrevoir des développements "positifs". Suite à la pandémie de Covid-19, les deux-roues prendront une place de plus en plus importante dans les transports privés, assure Pierer Mobility dans son communiqué.

La reprise d'activité chez les concessionnaires est un premier pas vers le retour à la normalité, constate Vontobel dans un commentaire. L'analyste Mark Diethelm constate que le comportement des consommateur restera hautement incertain ces prochains mois, mais que le caractère saisonnier des ventes de KTM constitue un signal encourageant pour le deuxième semestre.

Le banque de gestion zurichoise affirme que les deux-roues électriques gagneront en importance après la crise.

A 12h52, le titre Pierer Mobility bondissait de 7,2% à 34,30 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,79%.

