Pierer Mobility augmente son bénéfice net en 2019, dividende inchangé

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de motos Pierer Mobility, coté notamment à la Bourse suisse, a détaillé lundi ses résultats 2019 et fait état d'un bond du bénéfice net. Le dividende demeure au niveau de l'exercice précédent et la direction a confirmé abandonner ses ambitions pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Fin janvier, le groupe - propriétaire des marques de motos KTM, Husqvarna et Gasgas - prévoyait encore pour 2020 une croissance des ventes de 8% à 10%, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebit) entre 6-8% et un flux de trésorie disponible entre 45 et 55 millions d'euros.

Pierer Mobility nourrissait aussi de grandes ambitions sur le marché du vélo électrique. A la faveur de l'intégration de l'allemand Pexco dans sa filiale Husqvarna, l'entreprise anticipait des recettes de 100 millions d'euros pour cette seule activité, où elle entendait devenir "un acteur de premier plan".

La société a également confirmé ses résultats de l'exercice précédent, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% à à 1,52 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 240,8 millions (+14,1%). La marge afférente est ressortie à 15,8%, en hausse de 140 points de base.

Il ne manquait plus que le bénéfice net part du groupe qui a atteint 54,5 millions d'euros en 2019, en progression de 32,6%.

Le dividende versé au titre de 2019 s'élève à 30 centimes de franc, un montant stable par rapport à l'exercice précédent.

L'objectif à l'horizon 2022 d'un volume de 400'000 unités écoulées reste cependant d'actualité, après des ventes de 280'099 engins en 2019, ainsi que l'ambition de faire de Husqvarna le troisième constructeur moto d'Europe.

al/