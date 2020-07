Pierer Mobility remet les gaz après un trimestre au point mort

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien Pierer Mobility prévient que la pandémie de coronavirus et les deux mois de suspension de production subséquents auront plafonné son chiffre d'affaires semestriel à 600 millions d'euros, contre près de 755 millions un an plus tôt. Le groupe anticipe néanmoins un avenir radieux, grâce aux mutations profondes dans les habitudes de mobilité générées par le Covid-19.

La rentabilité opérationnelle sera demeurée dans le vert, avec un modeste excédent (Ebit) de 1,7 millions contre 46,6 millions.

Le constructeur a écoulé 124'682 motos et vélos électriques, contre 135'711 au 1er semestre 2019, détaille un point de situation provisoire à mi-parcours diffusé mercredi.

La direction anticipe sur la seconde moitié de l'année le franchissement du cap des 800 millions d'euros de revenus et d'atténuer ainsi le recul sur l'ensemble de l'exercice. Les recettes annuelles devraient s'établir autour de 1,4 milliard, contre 1,52 milliard en 2019. La contribution de la division vélos électriques est devisée à 110 millions.

Pour faire face à l'accélération de la demande, le propriétaire des marques KTM ou encore Husqvarna a embauché depuis début juin 170 nouveaux collaborateurs sur ses sites autrichiens, portant les effectifs mondiaux à 4400 employés.

La société de Wels annonce au passage la reprise intégrale de la marque espagnole Gasgas, spécialisée dans les engins de trial, sans préciser les contours financiers de l'opération.

