PIERRE ET VACANCES : Gilbert Dupont allège toujours

Gilbert Dupont maintient sa recommandation Alléger sur le titre Pierre et Vacances, ainsi que son objectif de cours de 15 euros, alors que, comme pressenti, le holding de contrôle de Gérard Brémond, SITI, se porte acquéreur de la participation du chinois HNA au capital du groupe (10% du capital) pour un montant total de 15,6 millions d’euros. Suite à ce rachat de titres, SITI détiendra 49,8% du capital et 64,9% des droits de vote.Par ailleurs, l'opinion boursière prudente de l'analyste reflète plusieurs éléments. L'expert est dubitatif quant à la capacité du groupe à atteindre ses objectifs 2022 et surtout juge que le business model devient plus capitalistique dans le Tourisme et offre moins de visibilité dans l'Immobilier. A plus court terme le mouvement des gilets jaunes et l'attentat de Strasbourg risquent d'affecter le pôle Tourisme (Adagio), conclut le bureau d'études.