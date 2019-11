Pierre & Vacances : Oddo BHF rehausse sa cible

27/11/2019 | 10:41

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Pierre & Vacances avec un objectif de cours ajusté de 17,5 à 20 euros, après la publication d'un ROC annuel de 30,9 millions d'euros, supérieur aux 27 millions attendus par le bureau d'études.



Notant que le groupe anticipe une croissance des activités touristiques à périmètre constant au premier trimestre 2019-20 et soulignant une amélioration de la MOP du pôle tourisme, l'analyste relève son estimation de ROC de 40,1 à 44 millions pour l'exercice qui commence.



Le bureau d'études justifie son opinion 'achat' sur le titre Pierre & Vacances par 'des niveaux de valorisation faibles' et par 'l'accélération de la performance opérationnelle qui sera progressive tout au long du plan stratégique 2022'.



