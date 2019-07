Pierre & Vacances : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

12/07/2019 | 10:25

Au lendemain de l'annonce par Pierre & Vacances d'un chiffre d'affaires de troisième trimestre supérieur aux attentes d'Oddo, le bureau d'études met à jour ses estimations, ajuste son objectif de cours de 19 à 17,5 euros et maintient son opinion 'achat' sur le titre.



Il justifie sa position favorable par des niveaux de valorisation faibles pour le groupe d'immobilier et de tourisme, dont un multiple de VE/EBITDA 2019 de 2,8 fois, soit une décote de plus de 30% par rapport aux niveaux historiques.



Oddo pointe aussi 'l'accélération de l'opérationnel qui sera progressive tout au long du plan stratégique à horizon 2022 (allègement de la structure de coûts, soit 20 millions d'euros d'économies d'ici 2022 dont cinq millions attendus sur 2019 et 10 millions sur 2020)'.



