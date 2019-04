Pierre & Vacances : Oddo reste à l'achat malgré une déception

17/04/2019 | 10:20

L'analyste Oddo BHF maintient ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre Pierre & Vacances, malgré la publication de résultats 'en-dessous de [ses] attentes' au premier semestre, qu'expliquent principalement une performance moins bonne qu'attendu dans la division Tourisme en raison de l'impact de la norme IFRS 15.



'Nous maintenons notre recommandation Achat, justifiée par les niveaux de valorisation actuels et par l'accélération de l'opérationnel qui sera progressive tout au long du plan stratégique à horizon 2022 et notamment soutenue par l'allègement de la structure de coûts du groupe (objectif de réduction de 8% des frais de siège, soit 20 ME économisés d'ici 2022)', explique Oddo BHF.



L'analyste confirme également son objectif de cours de 24 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de 36%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.