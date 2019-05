PIERRE ET VACANCES : Gilbert Dupont allège toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont réitère sa recommandation Alléger sur le titre Pierre et Vacances, ainsi que son objectif de cours de 16 euros, dans le sillage des résultats du premier semestre 2018-2019 du spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme. Le bureau d’études déplore le creusement de la perte opérationnelle en dépit de la croissance de l’activité. Cela reflète notamment le décalage de certaines vacances au printemps et l’accentuation de la saisonnalité.Bien que la valeur présente un aspect " value ", l'expert reste dans l'attente de signes tangibles permettant de valider le scénario d'une " recovery " opérationnelle qui tarde à s'opérer.