PIERRE ET VACANCES : HNA va sortir de la coentreprise chinoise

Le chinois HNA va céder à la filiale chinoise de Pierre et Vacances sa participation de 60% dans leur coentreprise en Chine « HNA PV Tourism Company Limited ». « Des négociations sont avancées avec un nouveau partenaire pour une prise de participation dans cette société afin de conforter le développement du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en Chine, en appui des accords de partenariat noués avec des promoteurs locaux », explique le communiqué.De plus, le groupe de contrôle de Pierre et Vacances va renforcer sa participation par l'achat des 10 % du capital détenu par le chinois HNA au prix de 15,93 euros par action.Cet accord de cession met fin à l'ensemble des liens capitalistiques et commerciaux entre HNA Tourism et Pierre & Vacances-Center Parcs en raison de la restructuration financière en cours du groupe HNA." Il ouvre la capacité de conclure des partenariats avec des groupes chinois de premier plan financiers et professionnels ", conclut Pierre et Vacances.