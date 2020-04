PIERRE ET VACANCES : activité en baisse de 5,7 % au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre & Vacances a réalisé mardi soir son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020 (clos fin mars). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d’affaires de 696 millions d’euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre ressort en baisse de 5,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires se répartit entre les activités touristiques (547,4 millions d’euros ; +0,7 %) et immobilières (148,6 millions d’euros ; -23,7 %).Dans un contexte de crise du Covid-19, Pierre et Vacances dit mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de réduction de ses coûts et de préservation de sa trésorerie : flexibilisation des charges de personnels par le recours à l'activité partielle, adaptation des dépenses sur sites, suspension du paiement des loyers pendant les périodes de fermeture.Le groupe a également mobilisé l'ensemble de ses sources de financement afin de surmonter la période d'absence de revenus touristiques. En complément, par précaution liée à l'incertitude des dates de réouverture de ses sites, le groupe instruit un dossier de Prêt Garanti par l'Etat.En parallèle, Pierre et Vacances se dit mobilisé sur la finalisation " d'un offensif plan de relance " qui sera engagé dès que seront délivrées les autorisations de réouverture.Enfin, le groupe poursuit la mise en œuvre du Plan Change Up et se dit confiant dans sa stratégie de rentabilité pérenne.