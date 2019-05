Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances (-2,71% à 16,54 euros) a publié hier soir ses résultats du premier semestre 2018-2019. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a accusé une perte nette de 121,1 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 103,5 millions un an plus tôt. Pour sa part, le résultat opérationnel courant est ressorti à -111,6 millions, contre -94,9 millions d’euros lors du premier semestre 2017-2018.Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 738,1 millions d'euros, en hausse de 17,2% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent." Les résultats du 1er semestre de l'exercice 2018-2019 ne reflètent pas l'amélioration des performances du groupe du fait de la saisonnalité des activités touristiques, celle-ci étant accentuée sur le 1er semestre par le décalage des vacances de printemps et la montée en puissance de nouvelles destinations balnéaires et du Center Parcs Allgau ", a expliqué Pierre et Vacances.En parallèle de ses résultats, le groupe annonce une structuration et un redéploiement du développement en Chine avec le partenariat de deux groupes publics chinois. Les informations sur ces deux partenaires seront communiquées dès que les formalités administratives chinoises en cours seront achevées.Concernant ses perspectives, au 3ème trimestre de l'exercice en cours, le groupe anticipe un chiffre d'affaires touristique en croissance à données comparables par rapport à l'exercice précédent. De son côté, le chiffre d'affaires immobilier devrait être comparable à celui du 3ème trimestre 2017-2018.Enfin, Pierre et Vacances anticipe une progression de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019.