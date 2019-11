PIERRE ET VACANCES : bien orienté dans le sillage de ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances progresse de 2,23% à 15,58 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats annuels, marqués par une réduction de sa perte nette et la forte progression de son résultat opérationnel courant. Les investisseurs apprécient également la mention d’un nouveau plan stratégique qui sera finalisé début 2020 et visera à l’atteinte d’une « rentabilité pérenne ». Des éléments qui s’ajoutent à une valorisation peu élevée.Dans le détail, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié une perte nette (part du groupe) de 33 millions d'euros pour son exercice 2018-2019 (clos fin septembre), à comparer avec une perte nette de 46 millions un an plus tôt. Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à 30,9 millions, contre 9,8 millions d'euros un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 1,67 milliard d'euros, en hausse de 13,8% à données publiées sur un an.Du côté des perspectives, compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe une croissance des activités touristiques au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020.Par ailleurs, afin d'intensifier la dynamique de l'exercice, une réflexion stratégique est engagée pour intensifier et accélérer la mise en œuvre du plan de transformation du groupe dans l'objectif d'une rentabilité pérenne.