Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre & Vacances (-0,79% à 17,56 euros) a réalisé hier soir son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d’affaires de 738,1 millions d’euros sur la période. Ce chiffre ressort en hausse de 17,2% à données publiées par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires se répartit entre les activités touristiques (543,5 millions d’euros ;+2,6%) et immobilières (194,7 millions d’euros ; +94,6%).Au 3ème trimestre de l'exercice 2018-2019, compte tenu du portefeuille de réservations à date, Pierre & Vacances anticipe un chiffre d'affaires touristique en croissance à données comparables par rapport à l'exercice précédent.De plus, le chiffre d'affaires immobilier du 3ème trimestre de l'exercice en cours devrait être comparable à celui du 3ème trimestre 2017-2018.