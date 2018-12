PIERRE ET VACANCES : le chinois HNA a cédé sa participation de 10%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de contrôle de Pierre et Vacances a renforcé sa participation par l’achat des 10 % du capital détenu par le chinois HNA. A l’issue de cette opération, SITI détient désormais 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote de Pierre et Vacances. Précisons que SITI est une société anonyme contrôlée par la société SITI "R", elle-même contrôlée par Gérard Brémond, Président du conseil d'administration de Pierre et Vacances.