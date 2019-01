PIERRE ET VACANCES : met la main sur la start-up RendezvousCheznous.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances annonce l’acquisition de la start-up française RendezvousCheznous.com, une marketplace lancée en 2014, qui met en relation les vacanciers avec les hôtes locaux pour des expériences authentiques. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Pierre et Vacances d’enrichir son offre en proposant à ses clients une expérience de vacances immersive et des séjours expérientiels.L'équipe RendezvousCheznous, composée de 4 collaborateurs, a rejoint les effectifs Pierre et Vacances et continuera d'opérer depuis Marseille, au sein de la plus grande pépinière d'entreprises innovantes et startups en région PACA, Marseille Innovation.