Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances (-2,27% à 17,25 euros) a levé le voile mercredi soir sur ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020 (clos fin mars). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié une perte nette (part du groupe) de 145,8 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 121 millions un an plus tôt. Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à -125,6 millions, contre -111,5 millions d'euros un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 696 millions d'euros, en baisse de 5,7%.La pandémie de Covid-19 a commencé à faire sentir ses effets. Le groupe rappelle toutefois qu'il est structurellement déficitaire sur le premier semestre du fait de la saisonnalité de ses activités.Au 31 mars dernier, la trésorerie disponible s'élève à 253 millions d'euros. En complément, et compte tenu de l'incertitude lié au rythme de reprise de l'activité, le groupe a obtenu auprès de son pool de banques un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 240 millions d'euros.En parallèle, Pierre et Vacances indique que son plan stratégique Change Up est en ordre de marche.La deuxième partie de l'exercice en cours s'annonce difficile, en raison de l'impact de la crise sanitaire.Au 3ème trimestre, le groupe pourrait enregistrer une perte de près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une incidence potentiellement limitée à -130 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant du fait des économies réalisées et en fonction des négociations en cours sur les loyers.Concernant le 4ème trimestre, période la plus contributive à la performance du groupe, Pierre et Vacances dit que les tendances sont encourageantes.Le portefeuille de réservations atteint à date plus de 50% du chiffre d'affaires budgété au 4ème trimestre, soit un retard de 10 à 15 points selon les marques par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent, écart qui se réduit significativement au fil des semaines depuis les annonces des gouvernements sur le déconfinement.