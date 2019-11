PIERRE ET VACANCES : réduit sa perte annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre et Vacances (+1,71% à 15,50 euros) a publié mardi soir ses résultats au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié une perte nette (part du groupe) de 33 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 46 millions un an plus tôt. Pour sa part, le résultat opérationnel courant ressort à 30,9 millions, contre 9,8 millions d’euros un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 1,67 milliard d'euros, en hausse de 13,8% à données publiées sur un an.Compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe une croissance des activités touristiques au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020.Afin d'intensifier la dynamique de l'exercice, une réflexion stratégique est engagée pour intensifier et accélérer la mise en œuvre du Plan de Transformation du groupe dans l'objectif d'une rentabilité pérenne.Le plan d'actions stratégique sera finalisé en début d'année 2020.