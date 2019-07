PIERRE & VACANCES-CP : Yann Caillère est nommé Directeur général de Pierre & Vacances SA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé la dissociation du contrôle capitalistique du groupe de la direction opérationnelle afin d’optimiser la mise en œuvre du plan stratégique. Olivier Brémond est nommé Directeur général délégué en charge de la stratégie et de l’investissement de S.I.T.I, holding de tête du groupe qui détient les participations familiales dans Pierre & Vacances SA, soit 49,81 % du capital et 63,62 % des droits de vote, et présidée par Gérard Brémond. Olivier Brémond poursuit son mandat d’administrateur de Pierre & Vacances SA.Yann Caillère est nommé Directeur général de Pierre & Vacances SA avec pour principaux objectifs : l'impulsion de la croissance de la rentabilité et l'accélération du développement du groupe. Il sera principalement secondé par Patricia Damerval, Directrice générale Adjointe, et Martine Balouka-Vallette, Directrice générale Tourisme.Yann Caillère apportera son expertise de plus de 40 années aux plus hauts niveaux dans plusieurs groupes leaders de l'industrie du tourisme, pour mettre en œuvre le plan de transformation et la croissance du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Sa prise de fonction sera effective le 2 septembre 2019. Il a notamment été Directeur général d'Accor par interim.