PIERRE & VACANCES : le résultat opérationnel courant annuel attendu en baisse

Pierre & Vacances (+1,22% à 24,85 euros) a réalisé hier soir son point d’activité au titre de l’exercice 2017/2018. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a réalisé un chiffre d’affaires de 1,52 milliard d’euros sur la période, en hausse de 1,1% sur un an. Les activités touristiques y ont contribué à hauteur de 1,36 milliard d’euros (+4,1%) et le pôle immobilier pour 166,5 millions d’euros (-18,2%).Du fait du décalage sur l'exercice 2018/2019 de l'importante contribution des signatures de ventes en blocs des programmes immobiliers de rénovation de Domaines Center Parcs en Belgique et aux Pays-Bas, le groupe anticipe un résultat opérationnel courant 2017/2018 en baisse par rapport à celui de l'exercice précédent.De plus, compte tenu du portefeuille de réservations à date, Pierre & Vacances anticipe une croissance des activités touristiques au 1ertrimestre de l'exercice 2018/2019, à la fois sur le pôle Pierre & Vacances Tourisme Europe et sur le pôle Center Parcs Europe.Enfin, le groupe présentera un nouveau plan stratégique à 4 ans lors de la publication des résultats annuels le 22 novembre prochain.