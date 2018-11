PIERRE & VACANCES : priorité à la rentabilité après un exercice contrasté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre & Vacances a dévoilé ses résultats 2017/2018 (octobre 2017-septembre 2018). Le groupe de tourisme a accusé une perte nette de 45,9 millions d'euros contre une perte nette de 56,7 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 9,1 millions, en repli de 26,6%. Le résultat opérationnel courant de la branche Tourisme a reculé de 17,3% à 20,1 millions. La perte opérationnelle courante de la branche Immobilier a atteint 11 millions après une perte de 11,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,523 milliard, en hausse de 1,1%.Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'élève à 1,3565 milliard, en croissance de 4,1%. Le chiffre d'affaires du développement immobilier s'établit à 166,5 millions d'euros, en repli de 18,2%, conformément au calendrier de mises en ventes des programmes.Compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe une croissance des activités touristiques à périmètre constant au premier trimestre de l'exercice 2018/2019, à la fois sur le pôle Pierre & Vacances Tourisme Europe et sur le pôle Center Parcs Europe.Pierre & Vacances a également dévoilé un plan stratégique sur 4 ans axé sur un objectif d'amélioration structurelle de la rentabilité du groupe.Cette stratégie, contributive dès l'exercice 2018/2019, doit se traduire par une progression des résultats du groupe sur les 4 prochains exercices, avec pour objectifs une réduction de 8% des coûts de siège, une rentabilité des activités touristiques de 5% à horizon 2022 (notamment par une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires hébergement de 4% à périmètre constant) et un volume d'affaires immobilier de 3 milliards d'euros sur la période, dégageant une marge moyenne de 6%.