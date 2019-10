Pierre & Vacances : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pierre & Vacances a réalisé mardi soir son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d’affaires de 1 672,8 millions d’euros sur la période. Ce chiffre ressort en hausse de 13,8 % à données publiées sur un an. Le chiffre d’affaires se répartit entre les activités touristiques (1 365,1 millions d’euros ;+7,2 %) et immobilières (307,7 millions d’euros ; +56,6 %).Compte tenu de ces éléments, Pierre et Vacances anticipe un résultat opérationnel courant 2018-2019 en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent.Par ailleurs, le groupe dit tabler sur une croissance des activités touristiques au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020, à la fois sur le pôle Pierre & Vacances Tourisme Europe et sur le pôle Center Parcs Europe.