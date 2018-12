Pierre & Vacances : Communiqué Groupe PVCP - HNA - suite

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réalisation effective de l'acquisition par la Société d'Investissement Touristique et Immobilier des actions Pierre et Vacances détenues par HNA

Paris, le 21 décembre 2018

Conformément à l'accord signé le 12 décembre 2018 entre la Société d'Investissement Touristique et Immobilier (S.I.T.I)1 et HNA Tourism Group (HNA), S.I.T.I a acquis ce jour la totalité de la participation détenue par HNA dans la Société Pierre et Vacances S.A., soit 980 172 actions ordinaires représentant 10,00% du capital et 13,50% des droits de vote nets de la Société2.

S.I.T.I détient désormais 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote3 de Pierre et Vacances.

Pour toute information :

Relations Investisseurs et Opérations Stratégiques Relations Presse Emeline Lauté Valérie Lauthier +33 (0) 1 58 21 54 76 +33 (0) 1 58 21 54 61 info.fin@groupepvcp.com valerie.lauthier@groupepvcp.com

1 Société anonyme contrôlée par la société SITI « R », elle-même contrôlée par M. Gérard Brémond, Président du conseil d'administration de Pierre et Vacances S.A.